Начальник Генштаба Герасимов обсудил вопросы безопасности с американским коллегой
Собеседником Герасимова был председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
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Сегодня состоялся телефонный разговор между начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым и его американским коллегой, председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.
Герасимов и Милли обсудили актуальные вопросы международной безопасности.
Ранее Герасимов сообщал о постепенном успешном завершении испытаний корабельного ракетного комплекса «Циркон». А глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности РФ жестко обеспечивать свою безопасность.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов