«Елка желаний»: написавшего Путину письмо мальчика покатали на танке в Алабино

Сегодня к самой душевной новогодней акции «Елка желаний» присоединилось Министерство обороны. Праздничное дерево установили в здании на Фрунзенской набережной.

На записках в виде елочных украшений самые заветные мечты детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Одну из таких открыток первым снял министр обороны Сергей Шойгу.

Благотворительный проект проходит во всех военных округах, флотах и флотилиях, объединениях и соединениях. Заветное желание первоклассника из Воронежской области - покататься на танке Т-90 - исполнили сегодня на полигоне Алабино. О своей мечте мальчик написал президенту на «Елку желаний».

Егора посадили на месте командира экипажа в окружении фотографов и телекамер. Мальчику семь лет, он учится в первом классе, любимое занятие - рисовать и играть в танки. Он живет с родителями и младшей сестрой в обычной девятиэтажке города Россошь. Теперь о нем знает вся страна. Специально для Егора в военном ателье сшили теплый комплект.

Перед поездкой он примерил шлемофон, ватную куртку и теплые ботинки и прошел инструктаж от военных. Егора прокатили с открытым люком. Танк прошел круг в четыре километра на минимальной скорости.

Сюрприз специально от телеканала «Звезда» преподнесла ведущая Ирина Лосик - книгу о своем дедушке, Герое Советского Союза. Ведущая, как никто другой, понимает мечты мальчика. Олег Лосик - маршал бронетанковых войск, воевал на Сталинградском, Донском, Западном и 3-м Белорусском фронтах.

«Ты обязательно ее прочитай, тут огромное количество разных операций времен Великой Отечественной», - сказала Лосик.

«Елка желаний» появилась три года назад. За это время она сделала счастливее более 20 тысяч детей. Эту акцию запустил президент. Детям чудо особенно необходимо: у многих, кто делится своими желаниями, проблемы со здоровьем, у других нет семьи. Но есть мечты, которые должны сбываться.

Материал подготовил Андрей Аркадьев