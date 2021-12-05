Подарки от президента: Путин принял участие в акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Это произошло в ходе церемонии вручения премии «Мы вместе». Со своим юным помощником глава государства снял с елки три новогодних желания, которые пообещал исполнить.

«Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие и в такой замечательной акции как "Елка желаний", вместе с вами», - сказал Путин.

Президент попросил мальчика по имени Егор помочь ему выбрать новогодние желания и внимательно осмотрел елку.

«Давай пойдем по принципу светофора. Вот справа от тебя желтый шарик. Выше, выше, нет, правее, ниже, еще раз ниже, чуть выше. Вот-вот-вот, чуть правеет от тебя. Вот! Да!», - задал направление президент.

Первое снятое с елки желание принадлежало четырнадцатилетнему жителю Подмосковья Марку Кобленеву. Подросток мечтает о гитаре.

«Жалко, что он у нас не на связи. Можно было бы спросить, он на гитаре-то играет сам?» - пошутил Путин.

Висящий прямо по центру елки шарик хранил в себе желание пятилетнего Осора Аюшеева из Бурятии. Несмотря на тяжелое генетическое заболевание, мальчик мечтает о карьере пожарного и хотел побывать в его роли.

Третье желание Егору пришлось отыскивать у самых корней новогоднего дерева. Повезло тринадцатилетней Татьяне Троценко из Ставропольского края. Девочка никогда не видела балет «Лебединое озеро» на сцене Мариинского театра и мечтает побывать в нем.

«Считай, что ты уже в дороге», - обратился с экрана президент к девочке.

Девочка учится на одни пятерки и лечится от тяжелой болезни. Из-за необходимости проходить постоянные курсы химиотерапии она вынужденно живет на два города - Ставрополь и Санкт-Петербург. Все новогодние желания президент пообещал исполнить в кратчайший срок.