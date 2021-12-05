Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подарки от президента: Путин принял участие в акции «Елка желаний»

Ян Брацкий
18:57 05.12.2021
Глава государства снял три желания с новогодней елки во время церемонии вручения премии «Мы вместе».
Подарки от президента: Путин принял участие в акции «Елка желаний»
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Это произошло в ходе церемонии вручения премии «Мы вместе». Со своим юным помощником глава государства снял с елки три новогодних желания, которые пообещал исполнить.

«Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие и в такой замечательной акции как "Елка желаний", вместе с вами», - сказал Путин.

Президент попросил мальчика по имени Егор помочь ему выбрать новогодние желания и внимательно осмотрел елку.

«Давай пойдем по принципу светофора. Вот справа от тебя желтый шарик. Выше, выше, нет, правее, ниже, еще раз ниже, чуть выше. Вот-вот-вот, чуть правеет от тебя. Вот! Да!», - задал направление президент.

Первое снятое с елки желание принадлежало четырнадцатилетнему жителю Подмосковья Марку Кобленеву. Подросток мечтает о гитаре.

«Жалко, что он у нас не на связи. Можно было бы спросить, он на гитаре-то играет сам?» - пошутил Путин.

Висящий прямо по центру елки шарик хранил в себе желание пятилетнего Осора Аюшеева из Бурятии. Несмотря на тяжелое генетическое заболевание, мальчик мечтает о карьере пожарного и хотел побывать в его роли.

Третье желание Егору пришлось отыскивать у самых корней новогоднего дерева. Повезло тринадцатилетней Татьяне Троценко из Ставропольского края. Девочка никогда не видела балет «Лебединое озеро» на сцене Мариинского театра и мечтает побывать в нем.

«Считай, что ты уже в дороге», - обратился с экрана президент к девочке.

Девочка учится на одни пятерки и лечится от тяжелой болезни. Из-за необходимости проходить постоянные курсы химиотерапии она вынужденно живет на два города - Ставрополь и Санкт-Петербург. Все новогодние желания президент пообещал исполнить в кратчайший срок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:37 В стране и мире
Умер создатель «Кинотавра» продюсер Марк Рудинштейн
18:46 Спорт
Видео
«Пришлось понервничать»: тренер оценил победу женской сборной РФ по лыжным гонкам впервые за 17 лет
18:23 В стране и мире
статья
Вопросы без ответов: насколько опасен омикрон-штамм коронавируса
14:58 В стране и мире
Захарова прокомментировала инцидент с самолетом-разведчиком США над Черным морем
09:25 В стране и мире
статья
Энергетический кризис и конфликт в Донбассе: Медведчук объяснил важность диалога между Москвой и Киевом
Популярное
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Ученые назвали нетипичный признак диабета
Видео
«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео
Видео
Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео
Названы четыре привычки, которые приводят к развитию рака
Мясников назвал лекарство, от которого можно оглохнуть
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.