Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме рассказали, кому Путин адресовал слова об индексации пенсий по уровню инфляций

Светлана Иванова
17:59 23.12.2021
Перед правительством и Минфином РФ стоит задача изыскать средства для выполнения распоряжений главы государства, считает депутат Ярослав Нилов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Читайте нас на:

Заявление российского президента Владимира Путина о необходимости проиндексировать пенсии до уровня фактической инфляции является знаком прежде всего правительству и Минфину. Такого мнения придерживается председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов  Госдумы Ярослав Нилов. Как заявил депутат в беседе со «Звездой», перед указанными ведомствами стоит задача изыскать средства для выполнения распоряжений главы государства.

«Заявление Путина - это некий посыл и подтверждение желания о необходимости выработки решения. Президент четко подчеркнул, что все взятые на себя обязательства и ранее озвученные нужно выполнять. Норма, что пенсия должна быть проиндексирована не ниже уровня инфляции, такое решение должно быть реализовано. Я полагаю, что прежде всего в правительстве и Минфине должны изыскать финансовые резервы, чтобы этот вопрос был решен и пенсии были проиндексированы в соответствии с уровнем фактической инфляции, но никак не ниже», - указал Нилов.

Он добавил, что сейчас пенсии военнослужащим полноценно не индексируются. Речь идет о пенсионерах как Минобороны, так и силовых ведомств. Причем как будет в дальнейшем решаться вопрос, уже определено.

«Мы с Комитетом по обороне (Госдумы. - Прим. ред.) договорились, и у нас есть дорожная карта, каким образом в дальнейшем с правительством этот вопрос решать для того, чтобы полноценно проиндексировать пенсии военным пенсионерам, и очевидно, что необходимо скорректировать действующее пенсионное законодательство и изменить коэффициент индексации с 5.9, увеличив его до уровня реальной инфляции как минимум», - отметил депутат.

В четверг, 23 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции Владимир Путин пообещал, что в следующем году будут реализованы решения, которые повлияют на пенсии военнослужащих.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:10 В стране и мире
Видео
СК провел следственный эксперимент с матерью, душившей своих детей под Саратовом
15:52 В стране и мире
Видео
Путин призвал правительство сделать все для индексации пенсий по уровню инфляций
15:13 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге
15:18 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, как РФ обогнала Китай в создании группировки спутников
13:28 В стране и мире
Видео
Путин призвал соблюдать «золотую середину» в вопросах регулирования Интернета
Популярное
Видео
Путин готов стать «адвокатом» Деда Мороза
Видео
Путин высказался о попавшем под влияние «нациков» Зеленском
Видео
«Врут все время, поэтому наводят тень на плетень»: Путин ответил на обвинения ЕС по газу
Видео
Путин высказался об отсутствии подтверждений «отравления» Навального
Видео
Путин заявил, что законом о языке из Украины выдавливают русскоговорящих
Видео
Путин ответил на вопрос, какой бы город выбрал для жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.