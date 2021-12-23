В Госдуме рассказали, кому Путин адресовал слова об индексации пенсий по уровню инфляций

Заявление российского президента Владимира Путина о необходимости проиндексировать пенсии до уровня фактической инфляции является знаком прежде всего правительству и Минфину. Такого мнения придерживается председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов. Как заявил депутат в беседе со «Звездой», перед указанными ведомствами стоит задача изыскать средства для выполнения распоряжений главы государства.

«Заявление Путина - это некий посыл и подтверждение желания о необходимости выработки решения. Президент четко подчеркнул, что все взятые на себя обязательства и ранее озвученные нужно выполнять. Норма, что пенсия должна быть проиндексирована не ниже уровня инфляции, такое решение должно быть реализовано. Я полагаю, что прежде всего в правительстве и Минфине должны изыскать финансовые резервы, чтобы этот вопрос был решен и пенсии были проиндексированы в соответствии с уровнем фактической инфляции, но никак не ниже», - указал Нилов.

Он добавил, что сейчас пенсии военнослужащим полноценно не индексируются. Речь идет о пенсионерах как Минобороны, так и силовых ведомств. Причем как будет в дальнейшем решаться вопрос, уже определено.

«Мы с Комитетом по обороне (Госдумы. - Прим. ред.) договорились, и у нас есть дорожная карта, каким образом в дальнейшем с правительством этот вопрос решать для того, чтобы полноценно проиндексировать пенсии военным пенсионерам, и очевидно, что необходимо скорректировать действующее пенсионное законодательство и изменить коэффициент индексации с 5.9, увеличив его до уровня реальной инфляции как минимум», - отметил депутат.

В четверг, 23 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции Владимир Путин пообещал, что в следующем году будут реализованы решения, которые повлияют на пенсии военнослужащих.