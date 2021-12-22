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В Кремле прокомментировали вопрос об индексации пенсий

Кира Карон
13:01 22.12.2021
Песков сообщил, что вопрос находится в процессе проработки.
В Кремле прокомментировали вопрос об индексации пенсий
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что единой позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет. Он добавил, что вопрос находится в процессе проработки.

«Оно выполнено, вопрос проработки - это очень сложный вопрос. Сроки продлеваются соответствующим образом, ведется работа, и здесь нет ничего страшного. Это сложный вопрос, плюс ситуация носит специфический характер в связи с пандемией, в связи с влиянием пандемии на экономику и так далее», - сказал Песков журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году. Расчет периода выплат накопительной пенсии основан на необходимых статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с методикой кабмина.

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