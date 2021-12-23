Суд оставил экс-сенатора Шпигеля под арестом по делу о взятках

Мосгорсуд оставил под арестом бывшего сенатора Бориса Шпигеля. Согласно решению суда, он будет содержаться под стражей до конца февраля следующего года.

«Суд рассмотрел жалобу защиты Шпигеля и постановил оставить решение суда первой инстанции о продлении срока содержания обвиняемого под стражей без изменения», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

По версии следствия, Шпигель в период с января по сентябрь 2020 года передавал главе Пензенской области взятки за помощь в тендере на государственные закупки. Всего, сообщили в СК, Иван Белозерцев получил более 31 миллиона рублей.