Суд оставил экс-сенатора Шпигеля под арестом по делу о взятках
Борис Шпигель будет содержаться под стражей до февраля 2022 года.
© Фото: Пресс-служба Басманного суда, РИА Новости
Мосгорсуд оставил под арестом бывшего сенатора Бориса Шпигеля. Согласно решению суда, он будет содержаться под стражей до конца февраля следующего года.
«Суд рассмотрел жалобу защиты Шпигеля и постановил оставить решение суда первой инстанции о продлении срока содержания обвиняемого под стражей без изменения», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.
По версии следствия, Шпигель в период с января по сентябрь 2020 года передавал главе Пензенской области взятки за помощь в тендере на государственные закупки. Всего, сообщили в СК, Иван Белозерцев получил более 31 миллиона рублей.