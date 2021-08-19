Басманный суд Москвы продлил арест Шпигелю до 20 ноября

Басманным судом удовлетворены ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маркова, Шпигель Евгении, Колоскова и Федотова до 20 ноября 2021 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда города Москвы.

По версии следствия, Шпигель и Колосков в период с января по сентябрь 2020 года передавали главе Пензенской области взятки за помощь в тендере на государственные закупки. Всего, сообщили в СК, Белозерцев получил более 31 миллиона рублей.

Ранее экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей от директора группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. При этом адвокат Белозерцева отметил, что деньги предназначались на избирательную кампанию.