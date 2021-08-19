Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Басманный суд Москвы продлил арест Шпигелю до 20 ноября

Кира Карон
13:40 19.08.2021
Суд продлил арест Борису Шпигелю до 20 ноября по делу о взятках пензенскому губернатору.
Басманный суд Москвы продлил арест Шпигелю до 20 ноября
© Фото: Пресс-служба Басманного суда, РИА Новости
Читайте нас на:

Басманным судом удовлетворены ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маркова, Шпигель Евгении, Колоскова и Федотова до 20 ноября 2021 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда города Москвы.

По версии следствия, Шпигель и Колосков в период с января по сентябрь 2020 года передавали главе Пензенской области взятки за помощь в тендере на государственные закупки. Всего, сообщили в СК, Белозерцев получил более 31 миллиона рублей.  

Ранее экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей от директора группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. При этом адвокат Белозерцева отметил, что деньги предназначались на избирательную кампанию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:08 Армия
В Генштабе ВС РФ заявили о готовности к проведению форума «Армия-2021» и АрМИ-2021
13:19 Армия
Видео
Авиаудар и сполохи взрывов: в Приморье проходят учения РФ и Лаоса
11:36 В стране и мире
Патрушев сообщил о предотвращении девяти террористических преступлений в СФО в 2020 году
10:06 В стране и мире
«Спутник-V» модифицировали под штамм «дельта» COVID-19
07:20 В стране и мире
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Популярное
Видео
ФСБ подтвердила задержание в Крыму пяти исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Отец девятилетней абитуриентки отреагировал на незачисление в МГУ
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
МИД РФ: результат высокомерия НАТО - беспардонные просьбы к ОДКБ открыть границы
В небе Узбекистана столкнулись МиГ-29 и афганский Embraer
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.