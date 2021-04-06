Белозерцев признался в получении 20 миллионов рублей от Шпигеля

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей от директора группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. При этом адвокат Белозерцева отметил, что деньги предназначались на избирательную кампанию.

«Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть», - подчеркнул адвокат, передает ТАСС.

Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. При этом накануне Басманный суд Москвы до 20 мая арестовал политика.

Сообщалось, что, по данным следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил взяток более чем на 31 миллион рублей. Деньги и драгоценности главе регионе, как заявляли в СК, передавали директор группы фармкомпаний «Биотэк» Борис Шпигель и глава ОАО «Фармация» Антон Колосков.