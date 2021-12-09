Макрон выразил убеждение, что не стоит бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Французский президент Эмманюэль Макрон не видит причин бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, открывающиеся в феврале 2022 года. Об этом он высказался во время пресс-конференции, посвященной главным задачам Франции на время ее председательства в первом полугодии 2022 года в Европейском союзе.

«Думаю, не нужно политизировать эту тему, особенно принимать небольшие и символические меры», - сообщает его слова РИА Новости.

Он призвал заниматься полезной деятельностью вместо принятия небольших мер, приведя в пример Олимпиаду 1980 года в Москве. Тогда бойкот выражался отсутствием спортсменов на играх.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что представители американских властей не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Она подчеркнула, что дипломатический бойкот не затронет участие спортсменов из США в Играх.