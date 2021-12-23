Путин рассказал о сведениях от двойных агентов о попытках Запада развалить Россию в 90-е

Президент России рассказал о сведениях от двойных агентов о попытках Запада развалить Россию в 90-е годы. Он сделал это на своей ежегодной пресс-конференции в Москве.

«В Правительстве России работали многочисленные западные советники, в том числе, кадровые сотрудники ЦРУ», - вспомнил президент.

Но этого западным странам показалось мало, и они, как заявил Путин, поддерживали террористов на Северном Кавказе, и использовали террористические организации для попыток развала Российской Федерации.

«Это же делали, и я, как бывший директор ФСБ, знаю наверняка. Мы работали там с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы», - заметил Путин.

Президент отметил, неясность поведения западных стран в те годы. Он сказал, что логичнее было бы относиться к России как в возможному союзнику. В реальности же вышло наоборот - попытка дальнейшего развала РФ, а впоследствии попытка дальнейшего расширения НАТО на восток.

Также Путин заявил, что Россия не могла отказать крымчанам в защите после переворота на Украине.