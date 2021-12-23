Путин высказался о попавшем под влияние «нациков» Зеленском

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия хочет добрососедских отношений с Украиной. Однако их практически невозможно выстроить с нынешними властями страны. Об этом российский лидер высказался в ходе итоговой пресс-конференции.

Так, глава Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, так называемых «нациков», вместо того чтобы работать над достижением мира, подчеркнул Путин.

«Вместо того чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский (украинский президент Владимир Зеленский. - Прим. ред.) пришел к власти и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков"», - пояснил президент.

Российский президент добавил, что у Москвы нет шансов работать с людьми на Украине, которые хотят этого, потому что киевское руководство их уничтожает.

«Мы хотели бы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит законам и конституции Украины, или просто убийства на улице. Убийц никто не ищет», - отметил лидер страны.

Он напомнил про сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе, обратив внимание, что никто не пошевелил пальцем, чтобы найти преступников.