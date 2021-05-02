Украинские националисты устроили марш в честь трагедии в Доме Профсоюзов

Пока в России отмечается светлый праздник Пасхи, в украинской Одессе проходит марш националистов. Шествие проходит в честь годовщины столкновений 2014 года в Доме Профсоюзов.

На кадрах, которые снял житель города с коптера, видна огромная толпа людей, выкрикивающих лозунги. Многие несут флаги Украины, другие - символику националистских организаций. Впереди шествия едет внедорожник с флагом СС.

В этом году одесситы вспоминают седьмую годовщину трагедии. Дом профсоюзов загорелся из-за бросков горючей смеси, совершенных националистами. Люди несут цветы к зданию. В целях безопасности Дом оцеплен правоохранителями. На улицах дежурят полицейские с собаками.