Унижение в гостях и разоблачение дома: почему Украина все больше разочаровывается в своем президенте

Коллективному Западу предстоит сделать серьезный выбор - отбросить предрассудки и пойти на перемирие с Москвой, либо продолжать накачивать Европу оружием и подталкивать Украину к смертельно опасному шагу. Иллюзий в отношении здравомыслия Запада в России не питают, но успокаивает, что Москва хотя бы дала миру шанс остановиться и одуматься.

Совсем же не понимает ужаса происходящего президент Украины Владимир Зеленский. Всю неделю он провел, гастролируя по Европе, угрожая, умоляя и выпрашивая военную помощь, призывая пустить страну в НАТО. Все как во времена предыдущего украинского лидера Петра Порошенко. По словам Зеленского, Киев сейчас из последних сил сдерживает агрессивного «русского медведя» и если падет украинская армия - падут и европейские границы.

Пока в администрации американского президента Джо Байдена раздумывают, посылать Киеву дополнительное оружие или нет, крайне любопытная новость пришла из Берлина. Выяснилось, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель незадолго до своего ухода лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО. Берлин использовал право вето и отказал передавать Киеву уже оплаченные американские винтовки Barrett и антидроновые ружья. Как сообщает издание Bild, Зеленский лично просил Меркель изменить решение, но канцлер осталась непреклонна. Теперь становится понятно, почему последний августовский визит Меркель в Киев прошел в ледяной обстановке.

Холодный прием ждал по возвращении из Брюсселя домой и Зеленского. Там его бывший друг и соратник - экс-глава офиса президента Андрей Богдан - дал большое и весьма откровенное интервью, в котором описал все, что думает о своем бывшем руководителе. О том, как Зеленский пришел к власти, что реальным президентом он так и не стал, и продолжает играть на публику, и о том, что сам Богдан настолько во всем разочаровался, что сейчас даже за 10 миллионов долларов в месяц не согласится на работу с Зеленским. Бывший друг даже поставил Зеленскому психиатрический диагноз, который звучит так: «Я - президент, я - главный».

Стучаться в закрытые двери НАТО и Евросоюза, конечно, унизительно. Но Зеленскому, как говорится, не привыкать. На этой неделе он побывал в Брюсселе на саммите «Восточное партнерство» и снова просил денег, оружия, или чтобы взяли хотя бы куда-то - в ЕС или НАТО.

Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем - казалось бы, отличная возможность обсудить ситуацию в Донбассе, пусть и в неполном, без президента России, «недонормандском формате». Но все ограничилось парой селфи и 15-минутным общением.

В итоговом документе, который приняли после саммита, нет ни слова о санкциях против России. Нет там ничего и о возможности мнимой агрессии против Украины, которой всех пугали. Внимание прессы было приковано к новому канцлеру Шольцу, для которого это первый саммит ЕС. Но и он держался сдержанно - никаких резких заявлений.

«Мы обсудим тяжелую ситуацию на Украине, и намерены еще раз подчеркнуть: нерушимость границ - одна из важнейших основ мира в Европе. Мы примем все меры, чтобы эта нерушимость сохранялась», - сказал он.

Встретился в Брюсселе Зеленский и с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом: снова много приятных слов и никакой конкретики. На итоговой пресс-конференции Зеленский привычно винил во всем Россию. Но если неделю назад он называл Москву «шлагбаумом» на пути Украины в НАТО, то теперь договорился до того, что Россия подтолкнула Киев к вступлению в альянс.

«После начала войны, я считаю, Россия подтолкнула Украину в НАТО. Я в принципе считаю, что сегодня именно Россия прокладывает этот трудный путь Украины в НАТО», - заявил Зеленский.

Сам же генсек НАТО отметил, что альянс несмотря на протесты России и требования «долгосрочных правовых гарантий», которые исключали бы продвижение НАТО на восток, продолжит свое расширение.

«НАТО в последние годы доказало, что нашу политику открытых дверей мы поддерживаем не только словами, но и делом. И несмотря на протесты со стороны России, мы также поддерживаем Украину в ее стремлении сблизиться с НАТО», - подчеркнул Столтенберг.

При этом на прямой вопрос украинской делегации - в каком же году страна все-таки станет членом альянса - генсек НАТО так и не ответил, сетует глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба.

«Единственный недостаток - год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали», - отметил он.

Уже подводя итоги совместной пресс-конференции в штаб-квартире НАТО Зеленский заявил, что прекрасно понимает - в случае эскалации конфликта в Донбассе украинская армия своими силами не справится. Но и альянс не обязан защищать страну, так и не ставшую членом НАТО.

«Что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего. НАТО, если не выстоит украинская армия, должно всем своим странам, потому что НАТО бережет именно страны-члены НАТО. А форпост сегодня - Украина, которая не является членом НАТО», - сказал он.

Пока Зеленский был в европейском турне - на Украине против него развернулась настоящая война компроматов. Против президента, кажется, ополчились все, даже те, кто еще недавно пел ему дифирамбы. Злейшими врагами, как известно, могут стать ближайшие друзья и соратники. Так и получилось с Андреем Богданом. Экс-глава офиса президента разразился трехчасовым интервью-разоблачением, в котором разнес бывшего начальника в пух и прах. Говоря о международной политике Зеленского, Богдан заявил, что США просто троллят Украину.

«В заявлении публичном пресс-службы: "Ни слова про Украину без Украины". Байден ведет переговоры с Путиным. Они нас троллят. Перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит», - отметил он.

Объяснил Богдан и как Зеленский своими руками испортил отношения с Москвой. В итоге ситуацию иначе как дипломатической катастрофой не назовешь.

«Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать? Мы еще одной войны не переживем. Никто нас защищать не будет. Никому мы ... не нужны», - заявил Богдан.

И дальше экс-советник начал наносить по бывшему шефу удар за ударом, не стесняясь в выражениях. Рассказал про зарплаты в конвертах для депутатов за верность правящей партии, о кадрах, которые подбираются по критериям каким угодно, кроме профессионализма, о президентских офшорах и о том, что коррупция достигла при Зеленском своего пика за все годы Незалежности. А все потому, что очутившись на Банковой, шоумен Зеленский, по словам Богдана, так и остался актером, играющим роль президента.

«Мы не понимаем, что Владимир Александрович не вышел со "Слуги народа", с фильма своего. Он дальше играет эту роль. Вот он вышел, что-то сказал, камера сняла, софиты выключились - все, его дальше это не интересует. Картинка красивая? Красивая. Людям понравилось? Понравилось. Похлопали? Похлопали. Все - он свое дело сделал», - пояснил он.

А после недавней пресс-конференции Богдан и вовсе усомнился и в психическом здоровье бывшего начальника.

«То, что было на пресс-конференции, - это биполярочка маниакальная. Вот есть идея, ты чем-то заряжен, которая дороже тебе жизни: "Я - президент. Я главный. Я тут самый главный. Вы все должны меня слушать"», - отметил он.

Экс-глава офиса президента Богдан уже поставил свой диагноз президенту - биполярное расстройство. В политических же и медийных кругах всерьез заговорили про эмоционально нестабильное состояние президента. Это подпитывает уже давно ходившие слухи, что Зеленский регулярно употребляет наркотики.

А не так давно в Сети появились откровения бывшего бизнес-партнера Зеленского. Тот утверждает, что глава государства и его друзья могут различать кокаин даже по стране изготовления.

То, что Владимир Зеленский употребляет наркотики, его политические противники утверждали еще до выборов. Украинские СМИ со ссылкой на источники в МВД сообщают: команда Зеленского давно в разработке по «наркотической теме».

Журналисты в Незалежной даже провели свое расследование. Результат - целая группа депутатов от «слуг» употребляет наркотические вещества прямо в Верховной раде.

«Наши источники установили целую цепочку. Есть даже такое понятие как "депутатский кокс"», - пояснила журналист Светлана Крюкова.

Публичные же выступления самого Зеленского давно стали отдельным представлением - все из-за странного эмоционального поведения президента.

У простых украинцев тоже, похоже, накипело, и они решили своеобразно поздравить Зеленского с наступающим Новым годом: повесили его чучело на одесском памятнике Апельсину, он же памятник взятке.

А в центре Киева напротив метро - надувные танки. Этот перфоманс устроил от безысходности обманутый украинскими военными предприниматель. Тендер на изготовление макетов он выиграл, заказ выполнил, но денег от армии Незалежной так и не получил. На плакате крик души - «Я надул танки, а военные меня».

«У меня долги, кредиты висят, а макеты лежат на складе», - рассказал бизнесмен Назар Дибров.

Не забывают на Украине и своего бывшего президента. Петр Порошенко, пока за него не взялись всерьез, решил сбежать. И не просто от кого-то, а от следователей, которые пытались вручить ему повестку. Правда, уходя от погони, в критический момент идейный украинизатор перешел в своей речи на великий, могучий и матерный.

Позже стало известно, что Порошенко уехал за границу. Соратники бывшего президент говорят: да, улетел, но это запланированная поездка в Турцию и Польшу. При этом занятный факт - билет в Стамбул куплен за полтора часа до вылета и в один конец.



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