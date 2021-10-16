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На украинском канале ведущие отказались говорить на русском языке с грузинским политологом

Кира Карон
06:56 16.10.2021
Васадзе в ответ спросил «Мне отвечать вам на грузинском?».
На украинском канале ведущие отказались говорить на русском языке с грузинским политологом
© Фото: Joachim E. Röttgers httpimagebroker.com#search Globallookpress
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На украинском телеканале «Украина 24» ведущие во время беседы с грузинским политологом Гелой Васадзе отказались перейти на русский язык.

«Мы не можем перейти, господин Васадзе, на русский язык. Вы нас не понимаете?»- сказал ведущий во время включения в ответ на просьбу задать вопрос по-русски.

В ответ Васадзе спросил «Мне отвечать вам на грузинском?». Ведущая предложила отвечать по-русски. Эксперт добавил, что считает себя порядочным человеком и не может отвечать на вопрос, который не понял до конца. В итоге беседа не состоялась.

На Украине с 16 июля вступили в силу новые нормы закона о государственном языке. Согласно им все концерты, шоу, другие культурные и зрелищные мероприятия следует вести исключительно на украинском языке. Это требование также распространяются на экскурсионную и туристическую деятельность.

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