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Путин считает, что ФРС США «придется что-то делать» для борьбы с инфляцией

Елизавета Потейчук
12:59 23.12.2021
Российский президент заявил, что в США инфляция превысила целевой уровень втрое.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Wang Ying, XinHua, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет вынуждена предпринять меры для замедления темпов инфляции. По мнению российского лидера, инфляция превысила целевой уровень уже в три раза.

«Если взять ведущую экономику мира - Соединенные Штаты, - у них инфляция в три раза превысила целевой показатель. Это серьезное дело, я думаю, что ФРС придется что-то делать. Вот эта мягкая денежно-кредитная политика отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет те благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны», - заявил президент на ежегодной пресс-конференции.

По итогам ноября потребительские цены в США в годовом выражении резко выросли с 6,2% месяцем ранее до 6,8%, а в месячном - подскочили на 0,8%. Целевой уровень инфляции в США составляет 2%. Темпы инфляции в США резко выросли за счет восстановления экономики, вливания в нее средств конгрессом и ФРС, а также нарушений в цепочке производственных поставок.

Кроме того, Путин призвал увеличить число людей работоспособного возраста к 2024 году. Глава государства также констатировал, что стране не хватает рабочих рук для экономического роста. Более того, российский президент Владимир Путин заявил, что экономика страны оказалась лучше подготовлена к вызовам пандемии, чем многие другие экономики мира.

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