Путин ответил на вопрос, какой бы город выбрал для жизни

Российский президент Владимир Путин заявил, что в стране есть много красивых, достойных мест. Об этом глава государства сказал в ходе итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о месте, которое бы выбрал для жизни.

Российский президент отметил, что Северная столица является его родным городом, поэтому он подумал прежде всего о ней, услышав вопрос.

«Что касается места жительства моего. Вы сказали - помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Почему вы исключили Москву и Санкт-Петербург? Это тоже города Российской Федерации. В одном из них я родился, это мой родной город, поэтому прежде всего, когда вы задавали этот вопрос, я подумал о Петербурге... У нас на юге очень хорошо развивается. Краснодар. Посмотрите, как развивается. Прибрежная зона как развивается. Крым», - подчеркнул Путин.

Однако российский лидер обратил внимание, что в стране достаточно энергично развиваются многие большие и малые города.

Он заверил, что власти принимают меры для развития малых городов, в первую очередь как инфраструктуры, связанности территорий при помощи автомобильных дорог, ж/д, авиа, морского и речного транспорта. По словам главы государства, в развитие этой области планируется вложить колоссальные ресурсы.

«От связанности многое зависит, потому что можно жить в условиях благоприятной среды, сейчас я говорю уже не про себя, но иметь возможность добраться до места работы или поменять ее, и увеличить мобильность населения - одна из наших задач», - пояснил президент.

Он отметил, что развитие инфраструктуры позволит населению чувствовать себя в благоприятной среде доступности от места работы до места жительства, встреч с друзьями, центров культуры, музеев мирового значения.