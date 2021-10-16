Радиосигналы неизвестного происхождения обнаружены в Млечном Пути

Астрономы из Сиднейского университета обнаружили неизвестные радиосигналы, исходящие из центра галактики Млечный Путь. Необычные радиоволны могут свидетельствовать о новом классе звездных объектов, так как сигналы не соответствуют ни одной из ныне изученных моделей переменного радиоисточника.

«Самым странным свойством этого нового сигнала является то, что он имеет очень высокую поляризацию. Это означает, что его свет колеблется только в одном направлении, но это направление вращается со временем», - цитирует издание Сиднейского университета слова ведущего автора нового исследования и аспиранта Физической школы Цзитенга Вана.

Студент также отметил, что радиосигнал постоянно включался и выключался, а также примерно в 100 раз менял свою яркость. Ван упомянул, что ранее не было зафиксировано ничего подобного.

«Сначала мы думали, что это может быть пульсар - очень плотный тип вращающейся мертвой звезды - или же тип звезды, излучающей огромные солнечные вспышки. Но сигналы от этого нового источника не соответствуют тому, что мы ожидаем от этих типов небесных объектов», - объяснил Ван.

Международная группа астрономов из Германии, Америки, Канады, Южной Африки, Испании и Франции совместно с Цзитенгом Ваном отслеживали источник звука с начала 2020 года. После обнаружения шести радиосигналов от источника в течение девяти месяцев в прошлом году ученые попытались найти объект в видимом свете, однако обнаружить что-либо так и не удалось.

Ранее стало известно, что солнечный шторм может оставить без электричества миллиарды людей на Земле. Ученые предупредили о геомагнитных бурях, которые возникают в результате солнечных вспышек. Именно они и могут спровоцировать перебои с электричеством и проблемы в работе космических спутников.