Прокуратура организовала проверку по факту пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

По факту пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ организована прокурорская проверка. Об этом сообщила «Звезде» заместитель прокурора Республики Бурятия Светлана Козлова. Она подчеркнула, что ведомство даст оценку условиям, в результате которых произошла аварийная ситуация, а также соблюдению законодательства о теплоснабжении.

Также надзорный орган определит законность выдачи паспорта готовности, наличия резервных источников питания и своевременности устранения аварийной ситуации.

При наличии оснований следователи примут меры реагирования.

Авария на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошла в ночь на четверг, 23 декабря. Возникло возгорание, в результате которого были отключены четыре котла, два турбогенератора теплоэлектростанции. В городе ввели режим ЧС. Более тысячи домов в Удэ-Удэ могут остаться без отопления. Из-за инцидента глава Республики Бурятия Алексей Цыденов прервал командировку в Сирии.