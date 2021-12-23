Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Прокуратура организовала проверку по факту пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Светлана Иванова
10:29 23.12.2021
Надзорный орган определит законность выдачи паспорта готовности, наличия резервных источников питания и своевременности устранения аварийной ситуации.
© Видео: СК РФ © Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

По факту пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ организована прокурорская проверка. Об этом сообщила «Звезде» заместитель прокурора Республики Бурятия Светлана Козлова. Она подчеркнула, что ведомство даст оценку условиям, в результате которых произошла аварийная ситуация, а также соблюдению законодательства о теплоснабжении.

Также надзорный орган определит законность выдачи паспорта готовности, наличия резервных источников питания и своевременности устранения аварийной ситуации.

При наличии оснований следователи примут меры реагирования.

Авария на Улан-Удэнской ТЭЦ-1  произошла в ночь на четверг, 23 декабря. Возникло возгорание, в результате которого были отключены четыре котла, два турбогенератора теплоэлектростанции. В городе ввели режим ЧС. Более тысячи домов в Удэ-Удэ могут остаться без отопления. Из-за инцидента глава Республики Бурятия Алексей Цыденов прервал командировку в Сирии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:29 В стране и мире
Видео
Прокуратура организовала проверку по факту пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
09:22 Армия
Видео
Дозаправку Су-30СМ в воздухе показали с борта Ил-78
05:56 В стране и мире
Пожар на ТЭЦ-1 может оставить без отопления более тысячи домов в Улан-Удэ
05:01 Армия
Видео
Мотострелки на БМП сорвали наступление «противника» в Бурятии в сильнейший мороз
08:23 В стране и мире
Ученые объяснили, почему дети реже заболевают COVID-19
Популярное
Пожар на ТЭЦ-1 может оставить без отопления более тысячи домов в Улан-Удэ
Видео
«Мы не понимали уровень ее знаний»: в МГУ рассказали об обучении Алисы Тепляковой
В ПФР напомнили об условиях для выхода на пенсию в 2022 году
Видео
«Подготовка к войне»: эксперт о расширении воинского учета для женщин на Украине
Видео
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о причинах драки в университете
Видео
Опубликовано видео допроса напавшего на фигуриста Соловьева
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.