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Ученые объяснили опасность пластика для сердца

Виктория Ивашечкина
23:00 02.12.2021
Одно из химических веществ, которое часто используют для повышения прочности пластика, может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Ученые объяснили опасность пластика для сердца
© Фото: pixabay
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Американские ученые объяснили механизм, с помощью которого вещества, которые содержатся в пластике, к примеру, бисфенол А и фталатные пластификаторы, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты Калифорнийского университета в Риверсайде провели ряд исследований, которые показали, что фталат - это химическое вещество, которое опасно тем, что приводит к повышению уровня холестерина в плазме крови. Фталат часто используют для повышения прочности пластика.

По словам ученых, это происходит из-за того, что один из видов химикатов, называемый дициклогексилфталатом (DCHP), прочно связывается с рецептором Х-прегнана. В результате этого усиливается экспрессия белков, которые необходимы для абсорбции и транспорта холестерина, указано в статье, опубликованной в журнале Environmental Health Perspectives

В ходе экспериментов ученые также обнаружили большое количество циркулирующих церамидов. Другими словами, липидные молекулы, связанные с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у людей.

DCHP - это широко используемый фталатный пластификатор, который американское Агентство по охране окружающей среды США предложили в качестве вещества, для которого оценка риска обладает наибольшим приоритетом.

Ранее директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар рассказал, что питьевую воду не стоит долго хранить в пластиковых бутылках.

По его словам, чем дольше вода хранится в бутылке, тем больше вредных веществ она накапливает. Многие из этих веществ являются канцерогенными и опасными для здоровья человека.

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