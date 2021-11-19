Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт объяснил опасность хранения воды в пластиковых бутылках

Иван Линдеманн
03:47 19.11.2021
Многие люди повторно используют пластиковые бутылки после того, как выпьют изначальное содержимое.
Эксперт объяснил опасность хранения воды в пластиковых бутылках
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Питьевую воду не стоит долго хранить в пластиковых бутылках. Об опасности подобного способа хранения в беседе с радио Sputnik рассказал директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.

Многие люди повторно используют пластиковые бутылки после того, как выпьют изначальное содержимое – наполняют емкость напитками и берут с собой, к примеру, на работу. Однако пластик не так безвреден, как некоторые привыкли думать.

Испытатели проводят исследования на предмет содержания в бутилированной воде общего органического углерода – это показатель, который демонстрирует наличие органических соединений в воде, контактирующей с пластиком. Такие замеры проводятся раз в определенное время.

«Через месяц, через полгода, через год и через 18 месяцев. И видим просто геометрическую прогрессию в увеличении содержания общего органического углерода… За 18 месяцев этот показатель перекрывает все предельно допустимые концентрации», - рассказал Гончар.

Таким образом, чем дольше вода хранится в бутылке, тем больше вредных веществ она накапливает.  Многие из этих веществ являются канцерогенными.

«Долгое хранение опасно для здоровья, особенно в агрессивных условиях: на солнце или если заливать теплую или горячую воду», - отметил эксперт.

Гончар также дал советы для покупки питьевой воды в магазинах. Он рекомендовал приобретать воду, на этикетке которой есть слова «природная» - это значит, что вода действительно была добыта из скважины. Также стоит обратить внимание на дату изготовления.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:00 Вопросы истории
МО РФ впервые показало полный текст ультиматума Паулюсу в январе 1943 года
01:08 В стране и мире
В Минцифры не исключили, что изменят систему проверки QR-кодов
22:53 В стране и мире
Видео
Голикова заявила, что индексация социальных выплат затронет 16 миллионов россиян
00:16 В стране и мире
Видео
Украинский министр, на которого готовили покушение, едва не расплакался во время брифинга
20:48 Армия
Видео
Шойгу оценил важность вклада журналистов в успехи Вооруженных сил
Популярное
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
На Болдуина подали в суд из-за отсутствия эпизода со стрельбой из пистолета в сценарии фильма
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Видео
В алкогольном «плену»: в Красноярске сотрудника склада со спиртным завалило стеллажами
Врач назвал неожиданную причину гипертонии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.