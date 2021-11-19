Эксперт объяснил опасность хранения воды в пластиковых бутылках

Питьевую воду не стоит долго хранить в пластиковых бутылках. Об опасности подобного способа хранения в беседе с радио Sputnik рассказал директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.

Многие люди повторно используют пластиковые бутылки после того, как выпьют изначальное содержимое – наполняют емкость напитками и берут с собой, к примеру, на работу. Однако пластик не так безвреден, как некоторые привыкли думать.

Испытатели проводят исследования на предмет содержания в бутилированной воде общего органического углерода – это показатель, который демонстрирует наличие органических соединений в воде, контактирующей с пластиком. Такие замеры проводятся раз в определенное время.

«Через месяц, через полгода, через год и через 18 месяцев. И видим просто геометрическую прогрессию в увеличении содержания общего органического углерода… За 18 месяцев этот показатель перекрывает все предельно допустимые концентрации», - рассказал Гончар.

Таким образом, чем дольше вода хранится в бутылке, тем больше вредных веществ она накапливает. Многие из этих веществ являются канцерогенными.

«Долгое хранение опасно для здоровья, особенно в агрессивных условиях: на солнце или если заливать теплую или горячую воду», - отметил эксперт.

Гончар также дал советы для покупки питьевой воды в магазинах. Он рекомендовал приобретать воду, на этикетке которой есть слова «природная» - это значит, что вода действительно была добыта из скважины. Также стоит обратить внимание на дату изготовления.