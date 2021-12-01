Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле раскрыли дату и место проведения большой пресс-конференции Путина

Тимур Шерзад
13:38 01.12.2021
Из-за пандемии количество журналистов, по словам пресс-секретаря президента, будет ограничено до 500 человек. 
В Кремле раскрыли дату и место проведения большой пресс-конференции Путина
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

В Кремле раскрыли дату и место проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, она пройдет в Манеже 23 декабря. 

При этом из-за пандемии количество журналистов, по словам Пескова, будет ограничено до 500 человек. 

«Мы будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора, поэтому количество журналистов будет ограничено, пространство будет увеличено. В этой связи на этот год мы приняли решение переехать из традиционного для нас Центра международной торговли в Манеж. В Манеже пройдет эта традиционная большая пресс-конференция президента, количество мест будет, к сожалению, ограничено пятьюстами, обычно у нас бывает свыше тысячи, тысячи ста и так далее. Сейчас, к сожалению, будет пятьсот», - сообщил Песков. 

По словам Пескова, вынужденное ограничение количества журналистов привело к тому, что на мероприятие не будет свободной аккредитации. Кремль, как сказал пресс-секретарь президента, будет самостоятельно выходить на журналистов. 

«Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ, и через полпредство в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ», - отметил Песков. 

Он добавил, что для участия в пресс-конференции журналисты должны будут сдать три ПЦР-теста.

Также в Кремле высказались по поводу стягивания войск Украины в Донбасс - по словам пресс-секретаря президента России, это опасный авантюризм.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:35 Армия
Видео
Заснеженные горы и Ил-76: опубликованы кадры эвакуации граждан РФ и ОДКБ из Афганистана
13:38 В стране и мире
В Кремле раскрыли дату и место проведения большой пресс-конференции Путина
12:45 Армия
Видео
Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах РФ
11:37 В стране и мире
Россию покинут сотрудники посольства США, находящиеся в Москве более трех лет
10:41 В стране и мире
Лукашенко пообещал прекратить транзит энергоносителей, если Польша закроет границы
Популярное
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Назван идеальный ужин для худеющих
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.