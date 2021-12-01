В Кремле раскрыли дату и место проведения большой пресс-конференции Путина

В Кремле раскрыли дату и место проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, она пройдет в Манеже 23 декабря.

При этом из-за пандемии количество журналистов, по словам Пескова, будет ограничено до 500 человек.

«Мы будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора, поэтому количество журналистов будет ограничено, пространство будет увеличено. В этой связи на этот год мы приняли решение переехать из традиционного для нас Центра международной торговли в Манеж. В Манеже пройдет эта традиционная большая пресс-конференция президента, количество мест будет, к сожалению, ограничено пятьюстами, обычно у нас бывает свыше тысячи, тысячи ста и так далее. Сейчас, к сожалению, будет пятьсот», - сообщил Песков.

По словам Пескова, вынужденное ограничение количества журналистов привело к тому, что на мероприятие не будет свободной аккредитации. Кремль, как сказал пресс-секретарь президента, будет самостоятельно выходить на журналистов.

«Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ, и через полпредство в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ», - отметил Песков.

Он добавил, что для участия в пресс-конференции журналисты должны будут сдать три ПЦР-теста.

Также в Кремле высказались по поводу стягивания войск Украины в Донбасс - по словам пресс-секретаря президента России, это опасный авантюризм.