Байден анонсировал новый план борьбы с COVID-19

Президент США Джо Байден представил новый план борьбы с пандемией коронавирусной инфекции в зимний период. Порядок действий не включает возможность объявления локдауна.

«Сегодня я намерен объявить о нашем новом плане действий для борьбы с COVID-19 в зимний период... Он не включает возможности шатдауна (прекращение работы федеральных органов в экстренной ситуации - ред.) и локдауна», - цитирует РИА Новости слова главы Белого дома.

Вместо этого, отметил Байден, он и его администрация намерены сконцентрировать свои усилия на расширении прививочной кампании и объемах тестирования населения.

«Эксперты говорят, что количество случаев COVID-19 продолжит расти в предстоящие недели и этой зимой. Нам нужно быть готовыми», - сказал он, анонсируя новые меры борьбы с пандемией.

Президент США добавил, что в стране выявлено пока только два случая инфицирования новым омикрон-штаммом коронавируса. По словам американского лидера, это повод для беспокойства, но не для паники.