В стране и мире Коронавирус В Центре «Вектор» не исключили возможность искусственного происхождения омикрон-штамма Алиса Кононенко На сегодняшний день, в распоряжении ГНЦ «Вектор» находятся уже более тридцати полных геномов нового штамма COVID-19. © Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Технически штамм коронавируса «омикрон» возможно вывести искусственно, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов. «Технически нет противоречий получить штамм с заданным набором мутаций, но кому и зачем это может быть нужно? Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит», - сказал Максютов в эфире телеканала «Россия 1». Глава ГНЦ «Вектор» также добавил, что центр получил уже более тридцати полных геномов нового штамма коронавируса. Ранее врачи стали выявлять для омикрон-штамма нехарактерные для COVID-19 симптомы. Напомним, специалисты научно-исследовательского Центра им. Гамалеи сообщили, что после ревакцинации препаратом «Спутник V» уровень нейтрализующих антител к штамму «омикрон» немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика