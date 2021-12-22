Песков: даже гипотетически Россия не предполагает перекрытие транзита газа в Европу

Российская сторона даже не предполагает возможности перекрытия транзита газа в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белоруссии Александра Лукашенко по этой теме.

«Позиция такая, что мы не хотели бы это даже как-то предполагать. Даже гипотетически. Поэтому исходим из того, что все обязательства российская сторона продолжит исполнять так же, как она делала много десятилетий», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу. Речь идет о проходящем через территорию страны российском экспортном газопроводе Ямал - Европа. Президент России Владимир Путин заявил, что если это действительно произойдет, то Белоруссия нарушит свои контрактные обязательства.