Лавров заявил о готовности РФ жестко обеспечивать свою безопасность

Россия в случае необходимости будет жестко обеспечивать свою безопасность, но при этом не стремится к войне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выразив надежду, что другие страны также не считают конфликты способом разрешения проблем.

«Ну вы знаете, наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны". Мы не хотим войны, президент Путин еще об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным», - сказал министр в интервью RT.

Также глава МИД РФ заявил, что переговоры РФ, США и стран НАТО по гарантиям безопасности не будут бесконечными. Лавров ожидает плодотворной работы по содержанию переговоров при понимании организационной стороны вопроса.