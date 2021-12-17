Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к немецкому YouTube-каналу RT

Роскомнадзор потребовал от YouTube немедленно восстановить доступ к каналу RT auf Sendung и напомнил видеохостингу о возможном ограничении доступа и административной ответственности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Google LLC (владелец видеохостинга YouTube) с требованием в максимально короткие сроки снять ограничения с немецкоязычного информационно-аналитического канала RT auf Sendung, принадлежащего российскому СМИ RT. Кроме того, в ведомстве потребовали объяснить причины введения ограничений», - сказано в тексте сообщения.

В письме говорится в том числе о том, что деструктивные действия YouTube являются беспрецедентными, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. В Роскомнадзоре сочли это актом цензуры, что по законам РФ запрещено.

«В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В четверг, 16 декабря, стало известно о запуске RT нового новостного канала на немецком языке - RT DE, который будет работать в круглосуточном режиме. Вещание будет вестись в Европе, в том числе в государствах с потенциально большой немецкоязычной аудиторией - Германии, Австрии и Швейцарии.

В этот же день YouTube заблокировал канал RT DE (RT auf Sendung) на своей площадке. Сделано это было в тот момент, когда на канале шла прямая трансляция.