«Начались крики и паника, оделся и пошел»: подозреваемый в поджоге ТЦ в Томске рассказал о совершенном поступке

Томское управление МВД РФ опубликовало видео допроса подозреваемого в поджоге торгового центра. Он рассказал правоохранителям о том, как совершил свой поступок.

«На прилавках стояли бутылки. Я взял, открыл их, начал разбрызгивать, все поджег. Как только загорелось, я увидел охранника, который начал тушить. Все, там крики, паника началась. Ну я развернулся, оделся и пошел», - сказал подозреваемый.

По данным МВД, мужчина решился на поджог из-за неприязненных отношений с менеджерами торговой сети. На данный момент ему предъявлено обвинение, он был задержан. Установлено также, что он ранее привлекался к уголовной ответственности.

Возгорание произошло 21 декабря в торговом центре на улице Елизаровых. Из помещения спасатели эвакуировали всех людей, о пострадавших не сообщается. Площадь возгорания составила около пяти тысяч квадратных метров. К вечеру пожар был полностью ликвидирован.