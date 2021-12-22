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«Начались крики и паника, оделся и пошел»: подозреваемый в поджоге ТЦ в Томске рассказал о совершенном поступке

Алексей Курильченко
15:27 22.12.2021
По предварительной информации, мужчина совершил поджог из-за личного конфликта с работниками торговой сети.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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Томское управление МВД РФ опубликовало видео допроса подозреваемого в поджоге торгового центра. Он рассказал правоохранителям о том, как совершил свой поступок.

«На прилавках стояли бутылки. Я взял, открыл их, начал разбрызгивать, все поджег. Как только загорелось, я увидел охранника, который начал тушить. Все, там крики, паника началась. Ну я развернулся, оделся и пошел», - сказал подозреваемый.

По данным МВД, мужчина решился на поджог из-за неприязненных отношений с менеджерами торговой сети. На данный момент ему предъявлено обвинение, он был задержан. Установлено также, что он ранее привлекался к уголовной ответственности.

Возгорание произошло 21 декабря в торговом центре на улице Елизаровых. Из помещения спасатели эвакуировали всех людей, о пострадавших не сообщается. Площадь возгорания составила около пяти тысяч квадратных метров. К вечеру пожар был полностью ликвидирован.

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