МЧС сообщило о ликвидации пожара в томском ТЦ
Полная ликвидация произошла в 21:57 по московскому времени.
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Пожар в торговом центре в Томске был полностью ликвидирован. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Других подробностей не приводится.
«В 21:57 мск - полная ликвидация пожара», - цитирует ТАСС сообщение спасателей.
Возгорание произошло в торговом центре на улице Елизаровых. Из помещения спасатели эвакуировали всех людей, о пострадавших не сообщается. Площадь возгорания составили около пяти тысяч квадратных метров. Причиной пожара признали поджог - подозреваемый был задержан.