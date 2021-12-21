Путин заявил о необходимости получить долгосрочные юридические гарантии по нерасширению НАТО

Москва хочет получить именно юридические гарантии безопасности от США в связи с приближением НАТО к границам РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии», - подчеркнул Путин, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

При этом российский лидер констатировал, что практика показывает, что верить нельзя даже юридическим гарантиям. Президент напомнил, что США легко выходят из всех международных договоров, в частности так произошло с Договором об ограничении систем противоракетной обороны.

Первого декабря Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле, рассказал о нарастании угроз на западных рубежах. Глава государства констатировал, что военная инфраструктура НАТО выдвинулась близко к российским границам.