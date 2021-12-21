МИД РФ призвал восстановить канал общения с НАТО по военной линии

Российская сторона считает необходимым возобновление канала взаимодействия между РФ и НАТО по военной линии. Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Он отметил, что многие вопросы, касающиеся действий и планов вооруженных сил, требуют включения соответствующих каналов. В их число входит отведение районов проведения учений от границ соприкосновения государств, определение минимальной дистанции, которую можно считать допустимой при сближении боевых кораблей и самолетов, и тому подобное.

«Сейчас большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии», - указал замминистра иностранных дел в интервью «Российской газете».

Грушко подчеркнул, что восстановление каналов общения в данной области является обязательной мерой в случае, если страны заинтересованы в деэскалации путем введения мер, способных «отодвинуть опасность военных инцидентов».