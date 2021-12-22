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Госдума приняла закон об уголовном наказании за агрессивную езду

Елизавета Потейчук
12:43 22.12.2021
В частности, наказанием за опасное вождение может выступать лишение свободы до двух лет.
Госдума приняла закон об уголовном наказании за агрессивную езду
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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В ходе пленарного заседания Госдума утвердила законопроект о введении уголовного наказания за опасное вождение на дорогах. Проект закона был принят во втором и сразу в третьем чтениях. Нововведения вносятся в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Законопроект предполагает уголовную ответственность за нарушение ПДД, заключающееся в превышении допустимой скорости движения от 60 до 80 километров в час, свыше 80 километров в час или выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (исключая случаи объезда препятствия) гражданином, неоднократно привлеченным к административной ответственности и лишенным водительского права за любое из схожих правонарушений. Об этом говорится на сайте Госдумы РФ.

Так, нарушители будут вынуждены заплатить штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. В иных случаях в качестве наказания предлагаются обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы до двух лет или лишение свободы до двух лет. Причем в каждом из этих случаев приговор может быть дополнен лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее суд признал незаконной пропаганду опасного вождения в Интернете. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, меры по пресечению пропаганды опасного вождения начала проводить столичная Госавтоинспекция. Кроме того, агрессивное вождение будут фиксировать дорожные камеры. Подготовку соответствующего ГОСТа ведут Росстандарт и МВД РФ.

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