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Дорожные камеры начнут фиксировать опасное вождение

Алексей Курильченко
10:25 11.12.2021
Росстандарт и МВД разрабатывают новые стандарты фиксации нарушений.
Дорожные камеры начнут фиксировать опасное вождение
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В 2022 году будет утвержден ГОСТ, который закрепит за дорожными камерами право фиксировать опасное вождение. Подготовку документа ведут Росстандарт и МВД РФ.

«Нововведения коснутся, отметим, не только стационарных камер, но и "специальных технических средства автоматической фотовидеофиксации" при их "наведении" на зону контроля», - сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщили в МВД, работы по разработке стандарта продолжаются. Утверждение запланировано на первый квартал следующего года.

Также, согласно проекту, в России вернут штрафы за превышение средней скорости вождения. Нарушение фиксируется двумя камерами на одном участке дороги. В 2021 году штрафы за данное нарушением были отменены.

«Документ получился сбалансированным, учитывающим современные реалии, уровень развития технологий и возможности современных средств фотовидеофиксации», - сообщили в ассоциации производителей камер и операторов систем фотовидеофиксанции ОКО.

Ранее государственная инспекция безопасности дорожного движения города Москвы опубликовала памятку для водителей, которая призывает водителей быть более бдительными в период новогодних праздничных дней. Особое внимание было уделено наказанию за вождение в нетрезвом виде.

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