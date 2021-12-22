Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдума отменила обязательный техосмотр

Светлана Иванова
11:59 22.12.2021
Депутаты в третьем чтении приняли закон об отмене обязательного технического осмотра для транспортных средств.
Госдума отменила обязательный техосмотр
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Читайте нас на:

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон об отмене обязательного технического осмотра для транспортных средств. Нововведение будет касаться автомобилей, принадлежащих физическим лицам.

«Для грузового, общественного транспорта и такси обязательный техосмотр действует по-прежнему», - подчеркнул в своем Telegram-канале замглавы Комитета по транспорту Павел Федяев.

Также техосмотр по‑прежнему будут проходить владельцы легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если ТС нужно поставить на учет, сменить обладателя или изменить конструкции в нем.

Нововведением исключаются случаи, когда у водителя уже есть диагностическая карта, однако сотрудники ГИБДД требуют проведения техосмотра. Исключением для этой ситуации является очевидная техническая неисправность транспортного средства, которая угрожает безопасности дорожного движения.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, мера облегчит жизнь многим автолюбителям. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств, указал он.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:56 В стране и мире
Психфак МГУ отказал Тепляковой в «особых успехах» и назвал поведение ее отца «не всегда адекватным»
13:01 В стране и мире
В Кремле прокомментировали вопрос об индексации пенсий
12:43 В стране и мире
Госдума приняла закон об уголовном наказании за агрессивную езду
12:40 Спорт
Третьяк прокомментировал возможный отказ игроков НХЛ от участия в Олимпиаде
12:02 В стране и мире
Обнародованы сведения об избивших олимпийского чемпиона Соловьева
Популярное
Видео
Момент начала драки с фигуристом Соловьевым попал на видео
Врач рассказал, как не заразиться COVID-19 на корпоративе
Видео
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о причинах драки в университете
Видео
«У меня были галлюцинации»: виновник ДТП на Кутузовском проспекте о причинах аварии
В МГУ прокомментировали инцидент с отцом 9-летней студентки психфака Алисы Тепляковой
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.