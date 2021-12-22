Госдума отменила обязательный техосмотр

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон об отмене обязательного технического осмотра для транспортных средств. Нововведение будет касаться автомобилей, принадлежащих физическим лицам.

«Для грузового, общественного транспорта и такси обязательный техосмотр действует по-прежнему», - подчеркнул в своем Telegram-канале замглавы Комитета по транспорту Павел Федяев.

Также техосмотр по‑прежнему будут проходить владельцы легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если ТС нужно поставить на учет, сменить обладателя или изменить конструкции в нем.

Нововведением исключаются случаи, когда у водителя уже есть диагностическая карта, однако сотрудники ГИБДД требуют проведения техосмотра. Исключением для этой ситуации является очевидная техническая неисправность транспортного средства, которая угрожает безопасности дорожного движения.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, мера облегчит жизнь многим автолюбителям. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств, указал он.