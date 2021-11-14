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Володин рассказал, кто будет оштрафован за езду без диагностической карты

Кира Карон
11:18 14.11.2021
Изменения в КоАП вступят в силу с 1 марта 2022 года.
Володин рассказал, кто будет оштрафован за езду без диагностической карты
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в случае принятия законопроекта об отмене обязательного техосмотра штрафовать за езду без диагностической карты будут только тех автовладельцев, для которых техосмотр останется обязательным.

Он отметил, что изменения в КоАП вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут предусматривать штраф за езду без диагностической карты в размере двух тысяч рублей.

Обязательным прохождение техосмотра остается в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, а также другого транспорта, который используется в коммерческих и служебных целях, написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе со «Звездой» высказался насчет законопроекта об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей в России. По словам специалиста, в моторизованных странах институт техосмотра как таковой уже устарел.

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