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Госдума приняла закон об отмене техосмотра во втором чтении

Алексей Курильченко
15:53 21.12.2021
Третье чтение законопроекта состоится 22 декабря.
Госдума приняла закон об отмене техосмотра во втором чтении
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Государственная дума единогласно приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра используемого в личных целях автотранспорта. Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки: личный транспорт не подлежит техосмотру, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, актами Евразийского экономического союза и в случае внесения изменений в их конструкцию.

«Обязательное прохождение техосмотра предлагается сохранить в двух случаях: постановка транспортного средства на государственный учет при смене владельца, если транспортное средство старше четырех лет, а также изменение конструкции или замены основного компонента транспортного средства», - говорится в сообщении на сайте партии «Единая Россия».

Третье чтение законопроекта состоится 22 декабря.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал принять законопроект до конца этого года. Документ предусматривает освобождение от обязательного техосмотра мототранспортные средства и легковые автомобили, принадлежащие водителям и используемые ими в личных целях. Кроме того, законопроект не распространяется на такси и иной транспорт, с помощью которого осуществляется перевозка пассажиров.

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