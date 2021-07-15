Ученые объяснили загадку признаков жизни на Венере

Активные вулканы на Венере могут быть источником аномального количества фосфина, который был найден в атмосфере планеты. Об исследовании рассказывается в статье журнала PNAS.

Однако ученые исключили такой вариант, заключив, что число действующих вулканов на Венере недостаточно. Таким образом, по мнению исследователей присутствие этого вещества можно объяснить лишь наличием живых бактерий, которые могли его произвести. В тоже время, ученые из Корнеллского университета в США пришли к выводу, что наличие фосфина в атмосфере является признаком другого, не менее важного процесса, происходящего на планете – извергающихся вулканов на поверхности Венеры.

Авторы исследования считают, что фосфин может образовываться в облаках серной кислоты, которые проплывают над поверхностью Венеры, из фосфидов. Это соединения фосфора, которые встречаются в составе мантии планеты. Таким образом, вулканическая активность Венеры вполне могла привести к выбрасыванию фосфидов в ее атмосферу, предположили ученые.

Ранее стало известно, что в России началась разработка проекта полета на Венеру. До этого комплексная программа исследования второй от Солнца планеты была реализована в СССР.