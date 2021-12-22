В МИД РФ заявили, что Москва всегда будет «неправильной» для США

Россия всегда будет виноватой в чем-либо для США. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении обстановки на Украине.

«Вы же понимаете - мы всегда для них неправильные. Виноваты мы только тем, что они вечно голодны. Тоже очевидно - с нашими ресурсами, нашей территорией, независимой внешней политикой, с нашим неприятием вмешательства во внутренние дела как наши, так и в принципе, нашей поддержкой международно-правовой системы», - отметила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дипломат также заявила, что российская сторона открыто отстаивает собственные интересы, чем вызывает недовольство у Вашингтона. По ее словам, «по таким правилам, которые основаны на праве, играть они не хотят».

Ранее Госдеп США посоветовал воздержаться от поездок на Украину. Уровень туристической угрозы был определен как четвертый - «Не посещайте страну». Также в МИД РФ заявили, что Запад может спровоцировать Киев на опасные действия. Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Россия после передачи своих предложений о взаимных гарантиях безопасности США и НАТО пока не видит изменения их позиции.