В МИД РФ заявили, что Запад может спровоцировать Киев на опасные действия

Запад может спровоцировать украинские власти на необдуманные и опасные действия. Этого не исключил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я думаю, что те, кто постоянно эту тему разогревает, движимы противоположным желанием не избежать конфликта, а именно "разогреть" ситуацию и спровоцировать в том числе власти в Киеве на необдуманные и опасные действия», - сказал он на брифинге.

Также Рябков заявил, что Россия после передачи своих предложений о взаимных гарантиях безопасности США и НАТО пока не видит изменения их позиции. По его мнению, Запад может намеренно затягивать переговорный процесс.

«Понимаете, коллеги на том берегу вообще большие мастера использовать и тактику, и процедуры, и процессы так, как это нужно, чтобы, если им неудобно, содержательная работа не велась либо затягивалась, потом чтобы все это выдыхалось, сходило на нет и тому подобное», - добавил он.

На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине продолжается процесс милитаризации. По ее словам, страны Запада перебрасывают на территорию страны оружие и боевиков под видом инструкторов.