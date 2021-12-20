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Госдеп США посоветовал воздержаться от поездок на Украину

Алексей Курильченко
22:54 20.12.2021
В стране наблюдается угроза из-за COVID-19 и высокого уровня преступности.
Госдеп США посоветовал воздержаться от поездок на Украину
© Фото: Mykola Tys Keystone Press Agency Globallookpress
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Государственный департамент США порекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину по нескольким причинам, в том числе из-за распространения коронавирусной инфекции и повышенного уровня преступности. Уровень туристической угрозы был определен как четвертый - «Не посещайте страну».

«Государственный департамент США по-прежнему рекомендует гражданам США воздержаться от поездок на Украину из-за COVID-19... Наблюдается повышенный уровень преступлений и угрозы для граждан», - сообщается в Twitter консульского бюро Госдепа.

Ранее Всемирный банк одобрил второй займ для Украины на 300 миллионов евро. Предполагается, что эти средства помогут восстановить украинскую экономику и снизить влияние последствий пандемии коронавируса.

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