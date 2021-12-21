Цена на газ в Европе обновила исторический максимум

Цены январских фьючерсов на поставку газа в Европе достигли 1 953,6 доллара. Показатели обновили исторический максимум 6 октября, когда голубое топливо торговалось за 1 937 долларов за тысячу кубометров. Согласно данным лондонской биржи ICE, фьючерсы на открытие торгов составили 1 800 долларов, однако затем цены пошли вверх.

Газ дорожает на фоне остановки и развороте в реверс газопровода «Ямал - Европа», падении ветрогенерации в регионе, а также приостановки сертификации «Северного потока - 2».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва сейчас не определяет для себя сроков запуска трубопровода.