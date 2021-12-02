Путин раскритиковал доклад главы Минтруда Котякова о зарплатах шахтеров

Президент Российской Федерации Владимир Путин остался недоволен докладом главы Минтруда Антона Котякова об оплате труда шахтеров. По мнению главы государства, был проведен недостаточно глубокий анализ.

«Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом», - сказал Путин министру на совещании по развитию угольной отрасли после трагедии в Кузбассе.

Говоря о произошедшем, российский лидер заявил, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты. Президент отметил, что, по данным СК, проверки на шахте не проводились.

Кроме того, в ходе совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса Путин сообщил, что ему пришел документ из Следственного комитета по аварии. В нем говорится, что «руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном».

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек - шахтеры и спасатели. В больницах на лечении находятся 60 пострадавших, еще 12 восстанавливаются дома.