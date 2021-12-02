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Прокуроры проверят более 100 шахт и разрезов в Кузбассе

Виктория Ивашечкина
17:52 02.12.2021
Кроме этого, по словам генпрокурора России Игоря Краснова, на шахте «Листвяжная», где 25 ноября произошла трагедия, скрывались показания индивидуальных приборов контроля.
Прокуроры проверят более 100 шахт и разрезов в Кузбассе
© Фото: pixabay
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что прокуроры проверят 111 шахт и разрезов в Кузбассе с уполномоченными службами. Об этом он рассказал в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященного угольной отрасли Кемеровской области.

«Организованы проверки в 111 угольных шахтах и разрезов - это 43 и 68 соответственно, их проводят 320 прокуроров с привлечением более 100 специалистов органов контроля», - отметил Краснов.

По его словам, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где в четверг, 25 ноября, погиб 51 человек, скрывались показания индивидуальных приборов контроля.

«Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге, а фактически оказались неисправны источники питания», - отметил Краснов.

Генпрокурор РФ заявил, что шахтеры шли в забой без средств индивидуальной защиты.

Кроме этого, несмотря на большое количество нарушений, должностные лица не приостанавливали горные работы, добавил Краснов.

В ходе совещания по угольной отрасли Кузбасса президент России Владимир Путин заявил, что трагедия на шахте «Листвяжная» - это общая беда и боль не только для Кузбасса, но и для всей России.

По словам российского лидера, авария на шахте произошла из-за целого ряда нарушений техники безопасности.

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