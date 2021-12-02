Лавров назвал сотрудничество РФ и США важным для глобальной стабильности

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон будут искать баланс интересов.

«У меня нет никаких сомнений, что единственный выход из нынешнего кризисного состояния, а оно очень напряженное, заключается в том, чтобы искать баланс интересов. Надеюсь, что этим мы сегодня будем заниматься», - обратился к Блинкену Лавров.

Накануне сообщалось, Сергей Лавров прибыл в Стокгольм. Подчеркивалось, что министр возглавляет российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет в столице Швеции 2-3 декабря.

На полях форума Лавров проведет ряд двусторонних встреч, в частности, с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем, действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде.