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Лавров назвал сотрудничество РФ и США важным для глобальной стабильности

Виктория Ивашечкина
14:55 02.12.2021
Накануне сообщалось, что глава МИД России примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон будут искать баланс интересов.

«У меня нет никаких сомнений, что единственный выход из нынешнего кризисного состояния, а оно очень напряженное, заключается в том, чтобы искать баланс интересов. Надеюсь, что этим мы сегодня будем заниматься», - обратился к Блинкену Лавров.

Накануне сообщалось, Сергей Лавров прибыл в Стокгольм. Подчеркивалось, что министр возглавляет российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет в столице Швеции 2-3 декабря.

На полях форума Лавров проведет ряд двусторонних встреч, в частности, с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем, действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде.

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