Лавров предупредил о скором появлении в Европе американских ракет

Уже скоро в Европе могут появиться американские ракеты средней дальности. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Он подчеркнул, что НАТО продолжает «безответственно приближать» военную инфраструктуру к границам России. Такие действия разрушают архитектуру стратегической стабильности.

Министр иностранных дел РФ отметил, что в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны, которые также можно применять как ударные комплексы.

«Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности», - указал Лавров.

Также глава МИД России Сергей Лавров, общаясь с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме, выразил надежду на взаимный поиск баланса интересов со стороны Москвы и Вашингтона.