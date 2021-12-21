Стали известны подробности аварии с участием губернатора Кузбасса
Цивилев направлялся на встречу с семьями погибших в трагедии на шахте «Листвяжная».
© Видео: Максим Учватов, YouTube © Фото: Максим Учватов, YouTube
Во вторник, 21 ноября, в районе поселка Карагайла на трассе Кемерово – Новокузнецк произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Губернатор направлялся на встречу с семьями погибших в трагедии на шахте «Листвяжная».
«Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь», - говорится в Telegram-канале Сергея Цивилева.
Также известно, что глава региона в аварии не пострадал. Ранее в Сети было опубликовано видео с места ДТП, в которое попал Сергей Цивилев. Судя по видео, в аварии участвовали несколько автомобилей, на них видны существенные повреждения.