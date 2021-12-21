Стали известны подробности аварии с участием губернатора Кузбасса

Во вторник, 21 ноября, в районе поселка Карагайла на трассе Кемерово – Новокузнецк произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Губернатор направлялся на встречу с семьями погибших в трагедии на шахте «Листвяжная».

«Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь», - говорится в Telegram-канале Сергея Цивилева.

Также известно, что глава региона в аварии не пострадал. Ранее в Сети было опубликовано видео с места ДТП, в которое попал Сергей Цивилев. Судя по видео, в аварии участвовали несколько автомобилей, на них видны существенные повреждения.