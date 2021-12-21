Опубликованы кадры с места ДТП, в которое попал губернатор Кузбасса

В Сети опубликовано видео с места ДТП, в которое попал кортеж губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Судя по видео, в аварии участвовали несколько автомобилей, на них видны существенные повреждения. Кадры опубликованы в YouTube.

Администрация Кузбасса накануне сообщила, что глава региона в аварии не пострадал. Кроме того, других жертв также не зафиксировано. На месте ДТП работает скорая помощь, обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, что Сергей Цивилев направлялся на встречу с семьями погибших в трагедии на шахте «Листвяжная». Авария на шахте произошла 25 ноября. Тогда в трагедии погиб 51 человек - шахтеры спасатели. В больницах оказались 60 пострадавших, еще 12 горняков отправлены на стационарное лечение.