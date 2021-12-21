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В администрации Кузбасса сообщили, что губернатор Цивилев не пострадал в ДТП

Кира Карон
07:03 21.12.2021
Отмечается, что Цивилев ехал на встречу с семьями погибших в трагедии на шахте «Листвяжная».
В администрации Кузбасса сообщили, что губернатор Цивилев не пострадал в ДТП
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Правительство Кемеровской области сообщило, что глава Кузбасса Сергей Цивилев, в момент аварии находился в служебном автомобиле, он не пострадал, пишет РИА Новости.

Напомним, что авария с участием служебного автомобиля Сергея Цивилева произошла на трассе Кемерово - Новокузнецк в районе поселка Карагайла во вторник, 21 ноября.

Как сообщили ранее, жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, на месте оказана медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняет ГИБДД.

Сергей Цивилев направлялся на встречу с семьями погибших в трагедии на шахте «Листвяжная». Авария на шахте произошла 25 ноября. Тогда в трагедии погиб 51 человек - шахтеры спасатели. В больницах оказались 60 пострадавших, еще 12 горняков отправлены на стационарное лечение.

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