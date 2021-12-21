В России впервые опубликовали фотографии штамма «омикрон»

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Напомним, что в ВОЗ ранее сообщили, что «омикрон» обогнал по темпам распространения все остальные штаммы коронавируса. Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения, им заболевают в том числе и привитые, и уже перенесшие заболевание люди.

Во вторник, 20 ноября, на территории Соединенных Штатов, по информации прессы, был зарегистрирован первый случай смерти среди больных, зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Как указывает СМИ, умершим пациентом стал мужчина из Техаса, имевший проблемы со здоровьем.