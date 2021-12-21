В России впервые опубликовали фотографии штамма «омикрон»
На снимках – везикулярные структуры, которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети.
© Фото: rospotrebnadzor.ru
Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора показал фотографии вирусных частиц омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Фотографии опубликованы на сайте надзорного ведомства.
Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом. На фотографиях зафиксированы везикулярные структуры (пузырьки), которые чаще всего представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети.
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