В США зафиксировали первую смерть от «омикрона»

На территории Соединенных Штатов, по информации прессы, был зарегистрирован первый случай смерти среди больных, зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Как указывает СМИ, умершим пациентом стал мужчина из Техаса, имевший проблемы со здоровьем.

Согласно сведениям телеканала ABC, скончавшийся американец также не проходил вакцинацию против COVID-19. На момент смерти ему было около 50 лет, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что «омикрон» стал доминантным штаммом коронавируса в США, значительно потеснив «дельту». К настоящему моменту данная мутация вируса продемонстрировала крайне быстрое развитие динамики заражений.