Спецпредставитель президента сообщил, что РФ и Турция плотно взаимодействуют по ситуации в Сирии

Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что РФ и Турция осуществляют тесное взаимодействие по ситуации на севере Сирии. Он также отметил, что стороны будут предпринимать шаги по достижению договоренностей, принятых между странами в марте 2020 года.

«Мы очень плотно взаимодействуем с нашими турецкими коллегами по выправлению ситуации на севере и северо-западе, прежде всего в Идлибской зоне деэскалации. Конечно, не все обязательства турецкой стороной еще выполнены, но мы видим их желание активно содействовать этому процессу», - цитирует ТАСС слова Лаврентьева.

Кроме того, Лаврентьев подчеркнул, что седьмое заседание сирийского Конституционного комитета в Женеве может состояться в январе 2022 года. Он добавил, что 12 декабря спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен посетил Дамаск.

«Впечатления у него достаточно позитивные. Это, как мы полагаем, позволяет нам рассчитывать на то, что в январе будет созвана очередная, седьмая сессия Конституционного комитета. И мы все надеемся на то, что в ходе этой сессии сирийские стороны смогут прийти к компромиссным решениям», - отметил спецпредставитель.

Ранее президент России Владимир Путин договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о продолжении совместной работы военных РФ и Турции в Сирии. Стороны выразили удовлетворение уровнем взаимодействия в целях стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии. Кроме того, подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в сирийских провинциях в соответствии с положениями российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании».